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Intel внезапно лишилась гендиректора — Пэта Гелсингера отправили на пенсию в р...

Intel внезапно лишилась гендиректора — Пэта Гелсингера отправили на пенсию в р...

Intel внезапно лишилась гендиректора — Пэта Гелсингера отправили на пенсию в разгар кризисаГенеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) покинул свой пост и вышел из состава совета директоров компании с 1 декабря 2024 года.

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