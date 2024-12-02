Intel внезапно лишилась гендиректора — Пэта Гелсингера отправили на пенсию в р...

Intel внезапно лишилась гендиректора — Пэта Гелсингера отправили на пенсию в разгар кризисаГенеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) покинул свой пост и вышел из состава совета директоров компании с 1 декабря 2024 года.