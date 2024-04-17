Количество самостроя в ЗАО снизилось в два раза в первом квартале

За три месяца 2024 года на западе столицы ликвидировали 2,9 тысячи квадратных метров самостроя. Итоги работы Госинспекции по недвижимости в Западном административном округе (ЗАО) Москвы подвел начальник контрольного ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.