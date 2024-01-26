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Статус ветерана СВО будут присваивать не только контрактникам

Статус ветерана СВО будут присваивать не только контрактникам

Путин поручил внести изменения в закон о присвоении статуса ветерана.фото: t.me/RosgvardOfficial--> Участникам спецоперации будут присваивать статус ветерана боевых действий вне зависимости от наличия контракта.

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