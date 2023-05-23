Немецкий депутат Кизеветтер требует передать Киеву ракеты с дальностью до 500 км

Крылатые ракеты Taurus смогут долетать с Украины до Подмосковья.Появление на украинской арене боевых действий крылатых ракет Storm Shadow настолько вдохновило отдельных политиков на западе, что они предлагают вообще забыть про «красные линии».
Крылатые ракеты Taurus смогут долетать с Украины до Подмосковья.Появление на украинской арене боевых действий крылатых ракет Storm Shadow настолько вдохновило отдельных политиков на западе, что они предлагают вообще забыть про «красные линии».
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