Царьград

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Немецкий депутат Кизеветтер требует передать Киеву ракеты с дальностью до 500 км

Немецкий депутат Кизеветтер требует передать Киеву ракеты с дальностью до 500 км

Крылатые ракеты Taurus смогут долетать с Украины до Подмосковья.Появление на украинской арене боевых действий крылатых ракет Storm Shadow настолько вдохновило отдельных политиков на западе, что они предлагают вообще забыть про «красные линии».

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