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Лера Кудрявцева облила водой участницей шоу Андрея Малахова

Лера Кудрявцева облила водой участницей шоу Андрея Малахова

Ведущую возмутило то, что женщина оставила пятерых детей Российская телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы "Привет, Андрей" облила водой гостью.

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Комментарии
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star
Лера,мы с тобой!!!
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6 час.
star
Эмоционально?Но правильно!!!
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6 час.
star
Мамашка-дрянь,поняла,что может извлечь выгоду,теперь она жертва и ее надо пожалеть,тем более ручки болят.Хватит  щеки подставлять.Что посеешь,то пожнешь.Лера,я за!!!
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6 час.

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