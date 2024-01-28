Ведущую возмутило то, что женщина оставила пятерых детей Российская телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы "Привет, Андрей" облила водой гостью.
Лера Кудрявцева облила водой участницей шоу Андрея Малахова
Комментарии
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Лера,мы с тобой!!!
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6 час.
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Эмоционально?Но правильно!!!
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6 час.
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Мамашка-дрянь,поняла,что может извлечь выгоду,теперь она жертва и ее надо пожалеть,тем более ручки болят.Хватит щеки подставлять.Что посеешь,то пожнешь.Лера,я за!!!
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6 час.
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