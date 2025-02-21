Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 219 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Есть и третий путь,арестовать элиту Европы и жить спокойнодBloomberg: Европе...
  • Eduard
    Граждане должны бытт в приоритете,а не пьяная воензина жируюзая в мирное время!Bloomberg: Европе...
  • Eduard
    На Европу никто нападать не собирается скорее наоборот!Bloomberg: Европе...

В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках

В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках

В преддверии начала туристического сезона Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет Государственной думы по финансовому рынку, рассказал о том, что власти и Центральный банк не могут влиять на банки и принимать за них решение о приёме старых долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Если купюры сами ЭСША не запрещали,не вижу проблем!
Ответить
21 час.
Eduard
Если в Росмии меняют лик купюр,это же не значит,что менее модерновые уже незаконны! Бред короче.США обязана свои купюры принимать,хоть даже сжигать их,нас это не касается!
Ответить
21 час.
наверх