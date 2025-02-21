В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках

В преддверии начала туристического сезона Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет Государственной думы по финансовому рынку, рассказал о том, что власти и Центральный банк не могут влиять на банки и принимать за них решение о приёме старых долларов.
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