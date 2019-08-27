Рынска сделала удачное ЭКО от покойного Малашенко: после рождения дочери будет воевать за его миллионы

Одиозная либеральная хабалка Божена Рынска, овдовев после полугода замужества, сильно переживала, что супруг не оставил завещания и все состояние уйдет его детям, а ей достанутся какие-то крохи, ведь совместно нажитого имущества за 6 мес.
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