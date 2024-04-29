У НАТО «нет замыслов против России» – Блинкен

Nikolay Zakharov

Хорошо то что хвалится точным местом, очередной для наших ракет базой в Албании,не надо искать. А вообще после нашей победы на укро фронте, в ООН потребовать роспуск НАТО и соответственно убраться амерам с баз из Европы,это будет хорошим подспорьем к будущей мирной жизни населения Европы.