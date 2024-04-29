НАТО является оборонным альянсом, у которого прежде никогда не было злого умысла в отношении Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
У НАТО «нет замыслов против России» – Блинкен
Комментарии
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С
Серега
Насмешил-лживый наглосаксон!
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10 час.
НМ
Наталия Москаленко
Им кто-то ещё верит?!?
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7 час.
Nikolay Zakharov
Хорошо то что хвалится точным местом, очередной для наших ракет базой в Албании,не надо искать. А вообще после нашей победы на укро фронте, в ООН потребовать роспуск НАТО и соответственно убраться амерам с баз из Европы,это будет хорошим подспорьем к будущей мирной жизни населения Европы.
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2 час.
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