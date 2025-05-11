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Джексон из «Челси» получил красную в игре с «Ньюкаслом» за удар локтем по голове Ботману

Джексон из «Челси» получил красную в игре с «Ньюкаслом» за удар локтем по голове Ботману

На 33-й минуте главный арбитр Джон Брукс показал форварду «Челси» за то, что тот поднял руку в борьбе за верховой мяч и локтем ударил по голове Свену Ботману.

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