Россияне потратили почти 6 миллиардов на дженерики «Оземпика»

За 10 месяцев 2024 года жители России приобрели более миллиона пачек дженериков препарата «Оземпик» (используется для лечения сахарного диабета, но активно продвигается голливудскими знаменитостями как средство для снижения веса).
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