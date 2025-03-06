Банки массово страхуют потерю процентов по вкладам, семейную ипотеку могут расширить. Обзор Банки.ру

Значительный приток денег граждан на вклады на протяжении всего 2024 года привел к тому, что крупные банки активно запускают страховки от потери процентов при досрочном снятии средств, обратили внимание «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии