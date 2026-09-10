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Царьград

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В Казахстане задержали организатора "Бессмертного полка". Кто и почему на неё донёс?

В Казахстане задержали организатора "Бессмертного полка". Кто и почему на неё донёс?

Она организовывала шествия с портретами ветеранов в Казахстане, когда власти чинили препятствия, и открыто выступала против "языковых патрулей" - а в ответ получила уголовное дело о "разжигании розни".

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