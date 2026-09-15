Сказочник Зеленский придумал уже две «атаки» на свой самолёт в Молдавии

Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что Россия якобы дважды пыталась атаковать его президентский самолёт во время перелётов через Молдавию.
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