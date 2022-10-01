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Отопительный сезон начался на территории Амурского территориального и местного Белогорского гарнизона

Отопительный сезон начался на территории Амурского территориального и местного Белогорского гарнизона

Фонды Минобороны России к зиме были подготовлены своевременно, что способствовало плановому началу отопительного периода во всех военных городках Амурской области.

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