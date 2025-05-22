Угроза котла растёт, логистика ВСУ умножается на 0, что может вызвать быстрое падение обороны городов — украинские военные (КАРТА)

Угроза котла растёт. Логистика ВСУ на покровском (красноармейском) направлении умножается на ноль, что может вызвать быстрое падение обороны городов, заявляют украинские военные.
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