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Угроза котла растёт, логистика ВСУ умножается на 0, что может вызвать быстрое падение обороны городов — украинские военные (КАРТА)

Угроза котла растёт, логистика ВСУ умножается на 0, что может вызвать быстрое падение обороны городов — украинские военные (КАРТА)

Угроза котла растёт. Логистика ВСУ на покровском (красноармейском) направлении умножается на ноль, что может вызвать быстрое падение обороны городов, заявляют украинские военные.

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