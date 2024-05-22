Сергей Чихачев – о персонаже в «Пушистый вояж»: «Мой герой, не побоюсь этого слова, — крыса»

Мультфильм о приключении домашних любимцев выходит на российские экраны 23 мая Захватывающий анимационный фильм «Пушистый вояж» рассказывает о невероятном путешествии двух домашних питомцев, которые попадают в неожиданные перипетии и пытаются найти дорогу домой.
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