Генсек ООН заявил о жертвах от атак ВСУ среди мирных россиян

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о гибели мирных жителей на территории России в результате атак ВСУ.
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