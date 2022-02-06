10+ людей, которые на себе испытали значение фразы «встать не с той ноги»

Не хотелось бы оказаться на их месте.У вас когда-нибудь было ощущение, что весь мир настроен против вас и любое ваше начинание обречено на неминуемый провал? Тогда вы прекрасно знаете о чувствах, которые испытали бедолаги из нашего материала.