Нюша вслед за Алсу ушла от мужа после семи лет брака

Певица Нюша приняла окончательное решение о разводе с мужем Игорем Сивовым.О прекращении семилетней совместной жизни с супругом Нюша, в браке с которым у них родилось двое детей, артистка рассказала поклонникам чуть менее месяца назад.
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