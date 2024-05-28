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Нюша вслед за Алсу ушла от мужа после семи лет брака

Нюша вслед за Алсу ушла от мужа после семи лет брака

Певица Нюша приняла окончательное решение о разводе с мужем Игорем Сивовым.О прекращении семилетней совместной жизни с супругом Нюша, в браке с которым у них родилось двое детей, артистка рассказала поклонникам чуть менее месяца назад.

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