People: 8-летний мальчик собрал более 50 роботов-пылесосов и стал звездой соцсетей

Американская семья сумела превратила необычное увлечение ребенка в полноценный онлайн-проект, начавшийся с того, что сын Сары Биггс по имени Уайатт в трехлетнем возрасте заинтересовался роботами-пылесосами.
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