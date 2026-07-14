Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 755 подписчиков

People: 8-летний мальчик собрал более 50 роботов-пылесосов и стал звездой соцсетей

People: 8-летний мальчик собрал более 50 роботов-пылесосов и стал звездой соцсетей

Американская семья сумела превратила необычное увлечение ребенка в полноценный онлайн-проект, начавшийся с того, что сын Сары Биггс по имени Уайатт в трехлетнем возрасте заинтересовался роботами-пылесосами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии