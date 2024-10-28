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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик с первого дня в «Барселоне» запретил игрокам жаловаться и спорить с судьями. Он считает, что футболистам нужно сосредоточиться на игре

Как утверждает журналистка COPE Елена Кондис Эдо, одной из первых установок немецкого специалиста в каталонском клубе был запрет на жалобы судьям во время матчей.

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