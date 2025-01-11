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Что эскимосу хорошо, то русскому не понять: традиции коренных гренландцев

Что эскимосу хорошо, то русскому не понять: традиции коренных гренландцев

1. Они рискуют жизнью ради горстки мидий Фото: Jamen Percy/Shutterstock/FOTODOM У сборщиков есть не больше получаса, чтобы покинуть ледяную пещеру до прихода волны — если не успеть, гибель неминуема Однообразная еда иногда настолько надоедает, что эскимосы решаются на крайне опасное мероприятие — подледный сбор мидий.

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