Сливы: польза и вред

Сливы могут принести существенную пользу нашему организму, но и могут навредить. Считается что родина слив — Западная Азия, и оно прекрасно зарекомендовала себя, ее можно консервировать — и зачёт этого получила широкое распространение, да и в свежем виде у нее отличные вкусовые качества.
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