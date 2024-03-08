Сливы: польза и вред

Сливы могут принести существенную пользу нашему организму, но и могут навредить. Считается что родина слив — Западная Азия, и оно прекрасно зарекомендовала себя, ее можно консервировать — и зачёт этого получила широкое распространение, да и в свежем виде у нее отличные вкусовые качества.