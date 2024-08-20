Музей современного искусства Эрарта представляет выставку «Откровения души». В экспозиции будут представлены работы Ники Клёцки, Максима Демина, Каролины Гартавер-Сас, Екатерины Беляковой, Олеси Выборновой, Александра Провоторова, Николая Рындина, Антона Беликова, Кирилла Ведерникова, Сергея Некрасова, Софьи Игошиной, Петра Добаева и Филиппа Гусева.
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