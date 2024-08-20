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  • катя Подвойская (-)
    этому мастеру в психушке место, а не кафе разрисовывать всякой херн.......... Это он что так видит русский мир???????...На улице Белинско...
  • lady lyudmila
    Вот пусть там и развивается.Эмин Агаларов при...
  • lady lyudmila
    А у нас всем выплатил за Крокус ? Или директор все взял на себя ?Эмин Агаларов при...

Эрарта представляет выставку «Откровения души»

Эрарта представляет выставку «Откровения души»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку «Откровения души». В экспозиции будут представлены работы Ники Клёцки, Максима Демина, Каролины Гартавер-Сас, Екатерины Беляковой, Олеси Выборновой, Александра Провоторова, Николая Рындина, Антона Беликова, Кирилла Ведерникова, Сергея Некрасова, Софьи Игошиной, Петра Добаева и Филиппа Гусева.

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