Юрий ПОДОЛЯКА и Михаил Онуфриенко последний выпуск Свежая СВОДКА с СВО на Украине 14.01.2025. Обстановка на фронтах. Изменения на карте! Карта боевых действий

Последние новости о ситуации в зоне СВО на 14 января: анализ от Юрия Подоляки 14 января 2025 года, по информации Юрия Подоляки, эксперта и Сообщение Юрий ПОДОЛЯКА и Михаил Онуфриенко последний выпуск Свежая СВОДКА с СВО на Украине 14.
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