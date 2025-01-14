Юрий ПОДОЛЯКА и Михаил Онуфриенко последний выпуск Свежая СВОДКА с СВО на Украине 14.01.2025. Обстановка на фронтах. Изменения на карте! Карта боевых действий

Последние новости о ситуации в зоне СВО на 14 января: анализ от Юрия Подоляки 14 января 2025 года, по информации Юрия Подоляки, эксперта и Сообщение Юрий ПОДОЛЯКА и Михаил Онуфриенко последний выпуск Свежая СВОДКА с СВО на Украине 14.