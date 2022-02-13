«Рад, что после меня выросло такое поколение!» Зимятов — о золоте лыжников в эстафете

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов в разговоре отреагировал на победу мужской сборной России в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх