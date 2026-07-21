В Центре «Солар» утверждают – на любого россиянина можно собрать досье за 30 мин

Сегодня злоумышленникам достаточно получаса, чтобы собрать о человеке внушительное досье. Им не нужно взламывать аккаунты — для этого достаточно старых утечек данных, информации из соцсетей и цифровых следов, которые пользователи сами оставляют в интернете.