В Центре «Солар» утверждают – на любого россиянина можно собрать досье за 30 мин

Сегодня злоумышленникам достаточно получаса, чтобы собрать о человеке внушительное досье. Им не нужно взламывать аккаунты — для этого достаточно старых утечек данных, информации из соцсетей и цифровых следов, которые пользователи сами оставляют в интернете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии