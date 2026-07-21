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Аргументы недели

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В Центре «Солар» утверждают – на любого россиянина можно собрать досье за 30 мин

В Центре «Солар» утверждают – на любого россиянина можно собрать досье за 30 мин

Сегодня злоумышленникам достаточно получаса, чтобы собрать о человеке внушительное досье. Им не нужно взламывать аккаунты — для этого достаточно старых утечек данных, информации из соцсетей и цифровых следов, которые пользователи сами оставляют в интернете.

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