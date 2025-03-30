Юрист Хаминский: с 1 апреля водителей с иностранными правами могут оштрафовать

Оформившие вид на жительство или получившие российское гражданство до 1 апреля 2024 года приезжие с 1 апреля этого года могут получить штрафы за иностранные водительские права, рассказал РИА «Новости» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.