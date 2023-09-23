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Ландо Норрис: Постараемся осложнить гонку Ферстаппену и Red Bull

Ландо Норрис: Постараемся осложнить гонку Ферстаппену и Red Bull

Ландо Норрис: Постараемся осложнить гонку Ферстаппену и Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик McLaren Ландо Норрис остался доволен третьим местом в квалификации Гран При Японии, несмотря на то, что уступил напарнику Оскару Пиастри.

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