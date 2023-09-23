Ландо Норрис: Постараемся осложнить гонку Ферстаппену и Red Bull

Ландо Норрис: Постараемся осложнить гонку Ферстаппену и Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик McLaren Ландо Норрис остался доволен третьим местом в квалификации Гран При Японии, несмотря на то, что уступил напарнику Оскару Пиастри.