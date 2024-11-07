Вложения россиян в негосударственные пенсии за первое полугодие выросли на 45%

Объем вложений россиян в продукты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) растет. За первое полугодие этого года взносы юридических и физических лиц в финансовые инструменты НПФ составили 91,6 млрд рублей.
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