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Что известно о гигантском шраме на спутнике Марса, который едва не расколол его надвое

Что известно о гигантском шраме на спутнике Марса, который едва не расколол его надвое

Самый крупный кратер Фобоса хранит следы катастрофического столкновения, рассказывает о необычных свойствах поверхности небольшого спутника и помогает учёным понять, как меняются небесные тела под воздействием ударов, приливных сил и времени.

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