Бывший первый заместитель национальной обороны Греции, член партии "Народное единство", заместитель председателя международной ассоциации "Друзья Крыма" Костас Исихос выразил обеспокоенность расширением военного присутствия США в своей стране.
Бывший первый заместитель национальной обороны Греции, член партии "Народное единство", заместитель председателя международной ассоциации "Друзья Крыма" Костас Исихос выразил обеспокоенность расширением военного присутствия США в своей стране.
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