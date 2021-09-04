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В Греции обеспокоены расширением в стране военного присутствия США

Бывший первый заместитель национальной обороны Греции, член партии "Народное единство", заместитель председателя международной ассоциации "Друзья Крыма" Костас Исихос выразил обеспокоенность расширением военного присутствия США в своей стране.

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