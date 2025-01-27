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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске КТ по ОСАГО снизился с 27 января

В Новосибирске КТ по ОСАГО снизился с 27 января

Для остальных населенных пунктов КТ остался без изменений: — Для Бердска — 1, 24 — Для Искитима — 1,16 — Для Куйбышева и остальных населенных пунктов разной удаленности от областного центра (Кольцово, Маслянино, Чаны, Тогучин и т.

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