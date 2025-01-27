В Новосибирске КТ по ОСАГО снизился с 27 января

Для остальных населенных пунктов КТ остался без изменений: — Для Бердска — 1, 24 — Для Искитима — 1,16 — Для Куйбышева и остальных населенных пунктов разной удаленности от областного центра (Кольцово, Маслянино, Чаны, Тогучин и т.