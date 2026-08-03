Арина Соболенко рассказала о трудностях из-за плотного графика турниров

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» и нынешняя первая ракетка мира, поделилась своими впечатлениями о нагрузках, связанных с плотным расписанием соревнований.
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