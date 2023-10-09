За тревогой приходит раздражительность: как не извести родственников, если вас все бесит

Когда мир трясет, тревога иногда накрывает с головой. Мы панически проигрываем в голове возможные сценарии ужасного будущего, не можем найти себе места от пугающих мыслей и новостей, плохо спим, бесконечно листаем ленты информагентств.
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