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Британская пресса: ордер МУС на арест Нетаньяху еще больше подорвет международный правовой порядок

Британская пресса: ордер МУС на арест Нетаньяху еще больше подорвет международный правовой порядок

Постановление на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта, выданное МУС, может еще больше подорвать международный правовой порядок.

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