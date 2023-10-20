Появилась новая гипотеза о причине непонятного мощного землетрясения на Марсе

Не так давно на Марсе произошло одно из крупнейших зарегистрированных землетрясений магнитудой 4,7 балла, для Красной планеты такие явления нетипичны, ведь она не имеет активных тектонических плит, тогда в чем причина этих странных толчков? По данным международной группы ученых, которую возглавил физик планет Бенджамина Фернандо из Оксфордского университета (Великобритания), землетрясение, кото .