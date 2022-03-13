Панарин набрал 5 очков, став 1-й звездой матча с «Далласом». У него 68 баллов в 54 играх

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 5 (1+4) очков в матче чемпионата НХЛ с «Далласом» (7:4) и был признан первой звездой.

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