Неделя нулевого травматизма.

В рамках недели нулевого травматизма Бакуров А. Е., директор учреждения, провел информирование работников о состоянии условий труда и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья .
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