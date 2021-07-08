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Англия против Италии в финале Евро, падение Стерлинга, Кукуян на Суперкубке России, стратегия «Локомотива» и другие новости футбола

1. Англия вышла в финал Евро-2020, выбив Данию (2:1) в дополнительное время. Все началось для датчан довольно радужно: на 30-й минуте Миккель Дамсгор завалил умопомрачительный штрафной.

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