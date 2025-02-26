«Придётся сформировать 50 новых бригад»: стали известны сроки, в которые Европа сможет добиться военной независимости от США Европе потребуется не менее десяти лет на обретение военной автономности от США.
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«Придётся сформировать 50 новых бригад»: стали известны сроки, в которые Европа сможет добиться военной независимости от США Европе потребуется не менее десяти лет на обретение военной автономности от США.
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