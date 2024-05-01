Депутаты предлагают увеличить МРОТ до 30 тыс. рублей

С 1 января МРОТ составил 19 242 рублей.фото: duma.gov.ru--> Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов подготовил поправки в законодательство, которые предусматривают увеличение МРОТ для россиян с 19,2 тыс.
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