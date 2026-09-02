В Тамбове на набережной заменят 268 фонарей

На набережной Тамбова приступили к обновлению освещения. Вместо старых натриевых ламп, которые часто перегорали и не давали достаточно света, появятся современные фонари.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В этом году тамбо...
- Наталья Карасёва:...
- На полях Тамбовск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым