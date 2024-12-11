Как снять макияж за 10 секунд — секрет ухода за кожей от кореянок, ставший международным

Тщательное удаление макияжа перед сном является одним из ключевых аспектов поддержания чистоты кожи. Вы можете проходить дорогостоящие процедуры у дерматологов и применять высококачественные средства по уходу, но это не принесет результатов, если вы не будете правильно очищать кожу.