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Как снять макияж за 10 секунд — секрет ухода за кожей от кореянок, ставший международным

Как снять макияж за 10 секунд — секрет ухода за кожей от кореянок, ставший международным

Тщательное удаление макияжа перед сном является одним из ключевых аспектов поддержания чистоты кожи. Вы можете проходить дорогостоящие процедуры у дерматологов и применять высококачественные средства по уходу, но это не принесет результатов, если вы не будете правильно очищать кожу.

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