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SUSANIN

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Енот залез на дерево и заставил переживать о своей судьбе весь Краснодар

Енот залез на дерево и заставил переживать о своей судьбе весь Краснодар

Краснодар. Енот устроил переполох в Краснодаре. Животное дважды забиралось на деревья, тревожа местных жителей и сотрудников спасательной службы, сообщается в Telegram-канале Муниципального центра управления (МЦУ) города.

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