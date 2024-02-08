Енот залез на дерево и заставил переживать о своей судьбе весь Краснодар

Краснодар. Енот устроил переполох в Краснодаре. Животное дважды забиралось на деревья, тревожа местных жителей и сотрудников спасательной службы, сообщается в Telegram-канале Муниципального центра управления (МЦУ) города.
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