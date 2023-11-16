Вашингтон и Лондон против Православной церкви Молдовы

Американское и английское внешнеполитические ведомства пытаются повторить в Молдове свой успешный опыт с Украинской православной церковью, которая не только подвергается там всяческим гонениям, но и уже находится на грани полного запрета.
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