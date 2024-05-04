Западные СМИ активно пишут, что Украина собирается вести мирные переговоры с Россией

Западные СМИ активно пишут о том, что Украина собирается вести мирные переговоры с Россией. Поводом для таких выводов экспертов и журналистов стало интервью замглавы ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого британскому журналу The Economist, в котором он заявил, что добиться победы на поле боя Украина не сможет, и Киеву придется вести переговоры с Москвой.