Наш потерянный мир

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Музыкальное дефиле и рукопашный бой: на Камчатке в честь Дня ВМФ прошли торжественные мероприятия

Музыкальное дефиле и рукопашный бой: на Камчатке в честь Дня ВМФ прошли торжественные мероприятия

На Камчатке в честь Дня Военно-морского флота России состоялись торжественные мероприятия. В акватории Авачинской бухты на траверзе Петропавловска-Камчатского в две линии заранее выстроилось восемь военных кораблей и судов Тихоокеанского флота.

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