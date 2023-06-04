Когда надо отмечать День полиции в России — 5 июня или 10 ноября Марина ОнегинаСотрудники полиции каждый день выполняют важную и сложную, очень опасную работу – защищают и спасают жизни людей, оказывают помощь в разных ситуациях, разрешают конфликты, следят за общественным порядком, ловят преступников.