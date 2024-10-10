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Закон, порядок, государство

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В Вологде сотрудники ППСП до прибытия пожарной службы помогали эвакуироваться жильцам общежития, в котором произошел пожар

В вечернее время сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по г. Вологде на автомобиле несли службу в районе Льнокомбината.

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